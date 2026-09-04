Teatro, títeres y música llegan a las piscinas de Pradilla

Las piscinas municipales de Pradilla de Ebro ofrecieron el domingo 2 de agosto la actividad de animación a la lectura Cuentos a la fresca. El último abordaje de Morgan El Invencible, un espectáculo familiar de teatro, títeres y música, interpretado por Daniel Tejero y Roberto Malo, en el que se fomentan valores como el respeto, la colaboración y la igualdad. Entre aventuras, risas e imaginación, Catalina y el temible pirata Morgan llevaron a las personas asistentes a descubrir que cada libro puede convertirse en un gran viaje.

Los más pequeños disfrutaron de ‘El último abordaje’. / SERVICIO ESPECIAL

Al finalizar el espectáculo, se celebró el sorteo pendiente de la actividad Suelta de Libros organizada por la biblioteca el 23 de abril con motivo del Día del Libro, en la que ejemplares procedentes de donaciones se pudieron encontrar en distintos puntos del municipio. El objetivo era compartir lecturas, fomentar el amor por los libros y darles una nueva vida. Entre todas las personas participantes en esta actividad se sortearon dos vales de 50 euros para canjear en el comercio local La ganadora de la categoría infantil fue Leire Moncín Celemín, y la ganadora de la categoría adultos Paula Cuartero Usán. Con esta iniciativa se quiere premiar el gusto por la lectura y fomentar el comercio local.