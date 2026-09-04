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FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE

Tradición, música y buen ambiente en Pedrola

Puesta del pañuelo de fiestas a San Roque.

Puesta del pañuelo de fiestas a San Roque. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pedrola

Pedrola celebró en agosto sus fiestas en honor a San Roque. Un año más, el día 14 comenzaron los actos con la imposición de fajín y cachirulo a los nacidos en el año 2025, seguida del pregón a cargo de la Peña La Uralita, el chupinazo, el pasacalles y la puesta del pañuelo de fiestas a San Roque. Por la tarde, se celebró el concurso y desfile de carrozas, seguido de fiesta holi, fiesta dublinera, y concierto del grupo Dúo Imperial en el Centro Social.

Los más pequeños recibieron su primer fajín y cachirulo. | L

Los más pequeños recibieron su primer fajín y cachirulo. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 15 empezaron los festejos taurinos con desencajonamiento y encierro en el recorrido tradicional, y el concurso de cortes en la plaza de toros. Durante las fiestas, también hubo especial Arriazu, concurso de roscaderos, y concurso de anillas, junto a los encierros y los toros de ronda.

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Los vecinos disfrutaron de un amplio programa. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos disfrutaron de un amplio programa. / SERVICIO ESPECIAL

Además, el sábado por la noche se celebró el evento más destacado de las fiestas: el concierto de Chenoa en el patio del Colegio Cervantes. Otros espectáculos musicales destacados fueron el concierto Tributo a Estopa, la actuación de la orquesta Atlántida, y los conciertos de los grupos Puro Relajo, B Vocal y Ziro.

El desfile de carrozas llenó las calles del municipio de alegría y color. | SERVICIO ESPECIAL

El desfile de carrozas llenó las calles del municipio de alegría y color. / SERVICIO ESPECIAL

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