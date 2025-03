Valdejalón derrocha color y creatividad a raudales

Valdejalón se volvió a llenar de color, alegría y disfraces con la celebración del Carnaval, una de las fiestas más tradicionales y con mayor participación en la zona.

El Carnaval permitió ver en Calatorao creativos y originales disfraces.

En La Almunia los actos comenzaron el sábado 1 de marzo con el pregón del Carnaval a cargo de Doña Culeca y Don Cardo, y vermut itinerante con Florida y Hermoso. El lunes hubo concentración de disfraces en el pabellón con gran verbena-fiesta. El martes la concentración de disfraces estuvo acompañada de espectáculo de magia. Y el Carnaval continuó el fin de semana siguiente con master class de zumba el viernes, verbena con orquesta y concurso de disfraces el sábado, y carrera solidaria y entierro de la sardina el domingo.

Tragabolas se llevó el premio al mejor disfraz de adultos en Lumpiaque.

En Alpartir el Carnaval se celebró en el Salón El Cine con gran participación infantil y creativos atuendos. También algunos mayores se sumaron a la fiesta y la música acompañó creando una atmósfera animada en la que no faltaron las risas y el buen humor. Para cerrar con broche de oro, todos los asistentes pudieron disfrutar de un delicioso chocolate.

El viernes por la tarde se desarrolló el Carnaval infantil en Lumpiaque.

En Calatorao la celebración del Carnaval comenzó con el Jueves Lardero. El sábado se realizó el pregón a cargo del Calatorao Femenino seguido de pasacalles y concurso de disfraces. El domingo hubo fiesta infantil en el pabellón, el lunes carnaval en la biblioteca, y el sábado siguiente los tradicionales concursos de disfraces infantil y adulto en el Casino Agrícola e Industrial.

En Calatorao se celebró un concurso de disfraces para adultos y niños.

En La Muela el Carnaval se celebró en el pabellón viejo, primero por la tarde con magia, bailes, pintacaras y globoflexia para los más pequeños, y por la noche con la discomóvil de Dj Alex Pardos y Dj Alberto Andreu.

El pabellón viejo de La Muela fue el lugar elegido para la fiesta carnavalera.

En Lumpiaque, el viernes por la tarde los más pequeños hicieron el desfile de disfraces infantil en el pabellón municipal acompañados por la discomóvil Obbe On Tour. El frío no impidió que las actividades programadas en las calles se llenaran de personajes enmascarados desprendiendo alegría y color. El sábado una treintena de mascarutas madrugadoras se dieron cita este año y partieron con el jolgorio desde la plaza de la Iglesia para recorrer comercios y bares. Por la tarde los disfraces realizaron el pasacalles con la charanga Cachondeo para llegar a la sesión de tarde con la orquesta Valquiria y el concurso de infantil de disfraces por grupos. Los premiados fueron la Alfombra Roja de los Oscars, los Extraterrestes visitan Lumpiaque y los Autsdesmadraos. Finalizando con la sesión de noche y concurso de disfraces de adultos por grupos con los premiados Tragabolas en primer lugar, el Viaje del Imserso en segundo lugar y los Gitanos en tercer lugar.

Los escolares de Morata recorrieron las calles con sus originales atuendos.

En Morata de Jalón, el jueves fueron los escolares del CEIP Lucas Arribas quienes desfilaron por las calles del municipio desde el colegio hasta la plaza de España, con disfraces de temáticas relacionadas con el juego (fichas de ajedrez, figuras del comecocos, dados y juegos de mesa). El viernes, la Asociación de Mujeres Triador preparó una chocolatada para toda la población. Y el sábado fue la celebración para el público en general con la gran fiesta de disfraces en el pabellón municipal, donde reinaron la imaginación y el trabajo en las indumentarias, así como el buen humor.

El Tardeo Carnavalero recorrió las calles de Ricla.

En Ricla el mal tiempo no impidió la celebración del carnaval aunque sí supuso algún cambio en la organización de los eventos. El Tardeo Carnavalero para la gente joven, y no tanto, pudo concluir su recorrido habitual por las calles de la localidad pero la posterior discomóvil hubo que trasladarla al local de La Pista ante el riesgo de lluvia. Aún así fueron muchas las cuadrillas que se disfrazaron para acompañar el tardeo y que dieron mucho colorido a las calles del pueblo y sobre todo mucha animación. El domingo estuvo dedicado a los más pequeños, y también en “La Pista” tuvo lugar por la tarde la concentración de disfraces infantiles donde no faltaron superhéroes, pitufos, vaqueros… haciendo un popurrí muy divertido. A continuación, pudieron disfrutar de una merienda y de un espectacular espectáculo de animación donde los asistentes bailaron, cantaron y, sobre todo, lo pasaron muy bien tanto los niños y niñas como los padres y madres.