La Muela crea un nuevo ciclo cultural 'Entre Vientos - Susurros y Rugidos'

Con un marcado carácter aragonés, el municipio de La Muela se convertirá en epicentro cultural con la primera edición del ciclo musical Entre Vientos - Susurros y Rugidos, una propuesta ecléctica y vibrante que reunirá a tres formaciones de Aragón, una de ellas nacida en el propio municipio, y una invitada muy especial llegada desde Sevilla. Cuatro jornadas inolvidables en las que, entre las raíces de la música antigua, los ecos del flamenco, los latidos del blues y la emoción de una joven voz local, el ciclo invita a escuchar lo esencial: el alma de la música.

Estreno el 2 de mayo

El ciclo arranca el viernes 2 de mayo en la Casa de Cultura de La Muela con la creatividad del Pilar Almalé Quartet, que reinterpreta música antigua (sefardí, renacentista, barroca) desde una mirada contemporánea. La viola da gamba guía este viaje donde se entrelazan el jazz, el minimalismo y los ritmos latinos. Pilar Almalé lidera un cuarteto de excepción junto a Víctor Palacín, Álex Comín y Josué Barrés, para ofrecernos un paisaje sonoro lleno de contrastes, texturas y belleza. Música con historia que vibra en presente.

El domingo 25, Graci Rodríguez actúa por primera vez en el norte de España con un concierto que une el alma del flamenco con la energía del rock fusión. Acompañada por Manuel Soto Noly a la guitarra flamenca y Alberto Álvarez en la percusión, Graci presenta un repertorio original y cargado de emoción, donde tradición y modernidad conviven con naturalidad. Su estilo personal, la profundidad de sus letras y una voz poderosa y llena de matices convierten cada canción en una experiencia intensa y cercana. Un viaje musical donde las raíces andaluzas se reinventan sin perder su esencia.

Formado por Lorena García Embún (voz y guitarra acústica) y Julio Calvo Alonso (voz y guitarra eléctrica), el dúo Sweet Lorraine ofrece el viernes 18 de julio un directo lleno de emoción, fuerza y complicidad. Su repertorio viaja entre el blues, el country y el soul, con versiones adaptadas al castellano y temas propios como su reciente videoclip Juepincho Blues. Una propuesta honesta, con carácter, humor y mucha energía, que ha conquistado ya numerosos escenarios de Aragón.

El broche, en septiembre

El sábado 6 de septiembre, el cierre del ciclo lo protagoniza Mery & The Band, el proyecto musical liderado por María, una joven cantante nacida en La Muela cuya dulce voz y sensibilidad no dejan indiferente. Tras un primer intento en los castings del programa televisivo Operación Triunfo, María vuelve a intentarlo, demostrando no solo talento, sino también una perseverancia que emociona. Una actuación cercana, auténtica, y con el corazón en la garganta.

Entre Vientos - Susurros y Rugidos es más que una sucesión de conciertos: es un espacio para vivir la música desde el respeto, la cercanía y la diversidad. Cuatro propuestas artísticas, cuatro formas de sentir y compartir, en un ciclo hecho a medida para el público de La Muela y para todo aquel que quiera dejarse llevar por la magia del directo.