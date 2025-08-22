ASOCIACIÓN LA BUTRERA
Más de 60 personas realizan una marcha nocturna bajo la luna llena
LA CRÓNICA
La Butrera realizó el sábado 9 de agosto, con luna llena, su marcha nocturna con éxito rotundo. A pesar de las altas temperaturas, participaron caminantes de muchos municipios de la comarca y de otros de la zona. La andada comenzó a las 21 horas en las piscinas cuando todavía era de día. Conforme avanzaba la marcha los grados de temperatura iban cayendo, hasta llegar al lugar de avituallamiento, Collado la Matea (plaza del Pino) a más de 700 metros de altura, donde ya se respiraba mucho mejor. Allí esperaban unos cuantos voluntarios de La Butrera con una buena ración de croquetas hechas por Azucena, ensaladas de tomate con cebolla, bebida fresca, vino, gaseosa y agua.
Más de 60 personas, entre pinos y bajo la luna llena, disfrutaron de un ambiente muy acogedor y familiar. El regreso fue un poco más corto, terminando la marcha en el ambiente del bar de las piscinas. La Butrera agradece a todos los participantes venidos de otros lugares su buen comportamiento con nuestra sierra.
La lotería de Navidad ya está lista
Por último, la asociación ya tiene las participaciones de la lotería de Navidad, el número de este alño es 96930. Si hay algún voluntario quiere colaborar en la venta de los números, a primeros de octubre ya se podrán vender.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset