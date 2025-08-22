Más de 60 personas realizan una marcha nocturna bajo la luna llena

La Butrera realizó el sábado 9 de agosto, con luna llena, su marcha nocturna con éxito rotundo. A pesar de las altas temperaturas, participaron caminantes de muchos municipios de la comarca y de otros de la zona. La andada comenzó a las 21 horas en las piscinas cuando todavía era de día. Conforme avanzaba la marcha los grados de temperatura iban cayendo, hasta llegar al lugar de avituallamiento, Collado la Matea (plaza del Pino) a más de 700 metros de altura, donde ya se respiraba mucho mejor. Allí esperaban unos cuantos voluntarios de La Butrera con una buena ración de croquetas hechas por Azucena, ensaladas de tomate con cebolla, bebida fresca, vino, gaseosa y agua.

Caminantes de varios pueblos participaron en la marcha. | SERVICIO ESPECIAL

Más de 60 personas, entre pinos y bajo la luna llena, disfrutaron de un ambiente muy acogedor y familiar. El regreso fue un poco más corto, terminando la marcha en el ambiente del bar de las piscinas. La Butrera agradece a todos los participantes venidos de otros lugares su buen comportamiento con nuestra sierra.

La lotería de Navidad ya está lista

Por último, la asociación ya tiene las participaciones de la lotería de Navidad, el número de este alño es 96930. Si hay algún voluntario quiere colaborar en la venta de los números, a primeros de octubre ya se podrán vender.