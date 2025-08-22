669.000 euros para crear y renovar equipamientos

La Muela afrontará en los próximos meses una importante inversión destinada a mejorar instalaciones deportivas, infraestructuras de seguridad, suministro de agua y atención sanitaria, gracias al Plan PLUS 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

En total, el municipio contará con más de 669.000 euros para diferentes actuaciones: la construcción de tres pistas de pádel cubiertas (256.889,84 euros), la reforma del cuartel de la Guardia Civil (212.425,03 euros), la sustitución de los filtros de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (151.012,79 euros), y la mejora de la climatización del consultorio médico (49.153,91 euros).

A estas actuaciones se suma la instalación de un grupo de presión en la red de distribución de agua potable para el núcleo urbano, con un presupuesto de 129.222,49 €, que permitirá aumentar la presión en 3 kg/cm² y garantizar un caudal constante de hasta 100 m³/h.

Adrian Tello, alcalde de La Muela, ha destacado que «estas inversiones suponen un paso importante para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, dotando al municipio de mejores servicios, más seguridad y nuevas infraestructuras que fomenten el deporte, la salud y el bienestar».

Con estos proyectos, La Muela da un nuevo impulso a su modernización y se prepara para afrontar con garantías los retos de los próximos años.