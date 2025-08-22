Actividades de toda índole en los festejos de Rueda de Jalón

Rueda de Jalón celebró del 24 al 27 de julio sus fiestas en honor a Santiago y Santa Ana con actividades para todos: almuerzos, chupinazo, orquestas majestuosas, campeonato de guiñote, cena popular, hinchables....

El Rosario de la Aurora. / Servicio especial

Los actos empezaron el domingo 20, día en el que los aficionados al ajedrez disfrutaron de una mañana muy entretenida practicando este maravilloso juego.

Los ganadores del guiñote. / Servicio especial

Un año más destacaron las actuaciones taurinas en las que hubo encierro con bueyes para los niños, vaquillas, vaca embolada por la cuadrilla de Nuestra Señora de Rodanas de Épila, con la ayuda de algún valiente de Rue da de Jalón, y carretón infantil obsequio de los emboladores de Épila.

Desfiles al ritmo de la música.

En cuanto a los actos religiosos, además de las misas en honor a Santiago y a Santa Ana, en el amanecer del 26 de julio se celebró el Rosario de la Aurora, que recorre las calles de la localidad.