ACTIVIDADES VERANIEGAS
Adispaz disfruta del verano con sesiones acuáticas en La Almunia
LA CRÓNICA
Adispaz ha organizado dentro de su calendario de actividades del verano sesiones de terapia acuática y natación semanales en las piscinas municipales de La Almunia.
En pequeños grupos han asistido a lo largo del verano semanalmente a dichas instalaciones para realizar la actividad de terapia acuática para las personas con mayores necesidades y natación libre para aquellos que ya practican este deporte durante el invierno.
Además, este año como novedad han estrenado la nueva silla adaptada para entrar a la piscina, elemento que es imprescindible para que las personas con grandes problemas de movilidad puedan acceder y desarrollar esta actividad como los demás. Este es un recurso muy importante y demandado por Adispaz que «hace que personas que normalmente no podíamos llevar a la piscina puedan disfrutar en igualdad de condiciones que los demás», explican.
«Esta actividad incluye la comida en el bar de las piscinas. Aprovechamos para darnos un chapuzón, tomar el sol y luego finalizar con una comida en el bar todos juntos que es muy bien acogida», relatan desde Adispaz.
Estas actividades veraniegas hacen que las personas con discapacidad de la entidad disfruten un poquito más del verano y puedan participar en su entorno de los servicios que se prestan a todos los ciudadanos.
