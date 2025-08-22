AICELA Y LA COMISIÓN, RESPONSABLES DE LA CAMPAÑA
La Almunia busca antes de fiestas al peñista del año
LA CRÓNICA
Aicela y la Comisión de Festejos de La Almunia han puesto en marcha una novedosa campaña para buscar a los peñistas del año 2025 y hacer más emocionante la llegada de las fiestas de Santa Pantaria. Además, con el comienzo de esta campaña, que arrancó el 1 de agosto, la asociación de comercio ha estrenado su novedosa página web www.aicela.es. En la plataforma se puede participar en el proceso y consultar los datos de todos los socios, así como los detalles de las campañas que mantiene activas la asociación.
Aicela estrena su propia página web con el fin de ampliar sus canales de comunicación y facilitar la cercanía al pequeño comercio y todo su tejido. De esta forma el cliente y los vecinos pueden consultar desde un solo lugar toda la información y las iniciativas que se llevan a cabo desde la agrupación. Las páginas de su interior todavía se están finalizando y se espera que esté plenamente operativa a comienzos de septiembre.
La página web sí tiene operativa la sección de la campaña de los peñistas del año, que cierra su proceso de inscripciones el 24 de agosto. Hasta entonces cualquier peña o grupo de amigos puede participar con alguno de sus integrantes. Luego se abre un pequeño proceso de deliberación, y el día 1 de septiembre se abrirá la votación, que tendrá dos vías: una online dentro de la web y una presencial mediante papeletas. Esta última es clave, ya que los clientes de Aicela podrán conseguirlas comprando en establecimientos socios hasta el 21 de septiembre, y deberán depositarlas en las urnas habilitadas hasta máximo ese día. La víspera del chupinazo, se anunciará al ganador y ganadora de esta espectacular campaña.
La campaña está organizada por la asociación junto a la Comisión de Festejos, y en juego existen grandes premios y beneficios para los seleccionados. Principalmente un lote de productos locales para disfrutar con los compañeros de los peñistas ganadores, pero también hay privilegios: como una banda propia que acredita esta hazaña, y una presencia exclusiva en la ronda de peñas de la localidad.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset