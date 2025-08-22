EL PALACIO ACOGIÓ EL TRIBUTO
Amanda a Faca ensalza al legendario Bob Dylan
LA CRÓNICA
El Palacio de Morata de Jalón se convirtió la noche del 12 de julio en un escenario único para un emotivo homenaje al legendario Bob Dylan. El grupo Amanda a Faca ofreció un concierto cargado de energía, repasando algunas de las canciones más emblemáticas del cantautor estadounidense y reinterpretándolas con nuevos sonidos y matices propios.
A la formación le acompañó el guitarrista Ramón Vélez, un gran artista de la guitarra cuya presencia fue todo un lujo para Morata. El público disfrutó de su maestría sobre el escenario, que se sumó a la calidad y entrega del fantástico grupo, haciendo de la noche una experiencia musical irrepetible.
La velada, con el encanto del histórico palacio como telón de fondo, volvió a demostrar que la cultura es también patrimonio de los pueblos. Cada propuesta musical que llega a Morata de Jalón no solo llena de arte sus rincones, sino que crea espacios de convivencia, despierta emociones y fortalece el tejido social.
