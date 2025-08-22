El Ayuntamiento de Épila estrena canal de WhatsApp

El Ayuntamiento de Épila pondrá en marcha un nuevo canal oficial de WhatsApp, una herramienta de comunicación directa y ágil con la que los vecinos y vecinas podrán recibir de manera inmediata toda la información municipal.

A través de este canal se difundirán avisos y comunicados oficiales, así como la programación de actividades culturales, deportivas y festivas que se desarrollen en la localidad. Además, se ofrecerá una actualización diaria de las ofertas de empleo, novedades y servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a la información de interés público.

«Queremos que la ciudadanía esté siempre al día de lo que ocurre en nuestro municipio, y hacerlo de forma rápida, sencilla y accesible. Con este nuevo canal de WhatsApp acercamos aún más el ayuntamiento a los vecinos», han señalado desde el consistorio.

Próximamente se facilitará más información sobre cómo unirse al canal. Mientras tanto, para resolver cualquier duda, los interesados pueden dirigirse a las oficinas municipales.

Con esta iniciativa, la villa de Épila da un paso más en la modernización de su comunicación institucional, fomentando la transparencia, cercanía y participación ciudadana en el consistorio epilense.