MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
El Ayuntamiento de Épila estrena canal de WhatsApp
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Épila pondrá en marcha un nuevo canal oficial de WhatsApp, una herramienta de comunicación directa y ágil con la que los vecinos y vecinas podrán recibir de manera inmediata toda la información municipal.
A través de este canal se difundirán avisos y comunicados oficiales, así como la programación de actividades culturales, deportivas y festivas que se desarrollen en la localidad. Además, se ofrecerá una actualización diaria de las ofertas de empleo, novedades y servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a la información de interés público.
«Queremos que la ciudadanía esté siempre al día de lo que ocurre en nuestro municipio, y hacerlo de forma rápida, sencilla y accesible. Con este nuevo canal de WhatsApp acercamos aún más el ayuntamiento a los vecinos», han señalado desde el consistorio.
Próximamente se facilitará más información sobre cómo unirse al canal. Mientras tanto, para resolver cualquier duda, los interesados pueden dirigirse a las oficinas municipales.
Con esta iniciativa, la villa de Épila da un paso más en la modernización de su comunicación institucional, fomentando la transparencia, cercanía y participación ciudadana en el consistorio epilense.
