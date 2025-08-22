CONCIERTO DE VERANO

Banda y rondalla fusionan sus ritmos

La Banda Municipal Mariano Gracia Escario y la Rondalla Aires del Jalón ofrecieron el viernes 1 de agosto el tradicional concierto de verano. Un total de 16 piezas musicales amenizaron la primera noche de agosto, y en seis de ellas ambas agrupaciones se fusionaron gracias a los arreglos de los directores Juan Pablo Roncal, a la batuta de la banda, y los hermanos Tabernas, como directores de la rondalla. Sin duda, un equipo de músicos que saben guiar a estos conjuntos musicales que Calatorao tiene el gusto de poder disfrutar y de cuya unión salió un concierto variado que levantó los aplausos del público.

Las voces de Pili Ostáriz y Francisco Martínez acompañaron las interpretaciones en más de una ocasión, ya fuera en dúo o en solitario, a los que se unió José Ramón Escusol, conocido por todos por componer Calatorao, recia tierra, pieza con la que todos juntos terminaron el concierto.

Desde el ayuntamiento agradecen el trabajo y dedicación de todos los músicos para que la plaza Zaragoza se llenara de música en directo.

