Bardallur disfruta de unas calurosas fiestas

Bardallur celebró en agosto las fiestas de San Roque y la Virgen de agosto. Los actos comenzaron el jueves 14 con disparo de cohetes, volteo de campanas y las tradicionales cucañas de la Asociación Amigos de Bardallur, con gran ambiente y animación. Por la tarde, hubo recorrido de peñas por las calles con animación musical hasta el ayuntamiento donde tuvo lugar el pregón de la peña El Zulo.

Campeones y subcampeones de guiñote. / Servicio especial

El viernes 15 comenzó con un almuerzo popular y misa, para seguir con la comida popular, animación musical con la artista Star Glam y fiesta de la espuma. La comida contó con una gran participación y, desde el ayuntamiento, agradecen la estoicidad de los vecinos por aguantar el sofoco que hubo en la pista. Por la noche, la programación continuó con baile, concurso de disfraces y toro de fuego.

Las autoridades en el día de San Roque. / Servicio especial

El sábado 16 se celebró la misa y procesión en honor a San Roque y el vermú popular con la compañía del diputado provincial José Manuel Latorre. Por la tarde, hubo concurso de guiñote y encierro de vaquillas y, por la noche, actuaron Los Calis, que interpretaron canciones de siempre que casi todo el mundo conocía y cantaba, seguido de los djs del pueblo Arel y Cuartero.

Ganadora del torneo de truque. / Servicio especial

Las fiestas finalizaron el domingo con la celebración de un parque infantil, truque, vaquillas y baile.