Bodas de plata de la Residencia de Mayores Santa María de Cabañas de La Almunia

El Ayuntamiento de La Almunia ha celebrado los 25 años de la puesta en marcha de la Residencia Municipal de Mayores Santa María de Cabañas. Para ello, los trabajadores del servicio organizaron una semana de actividades lúdicas para todos los residentes que finalizó con el evento oficial de conmemoración de este importante hito. En el acto estuvieron presentes el alcalde de La Almunia, Noé Latorre, junto a la corporación municipal, el actual director de las instalaciones, Alejandro García, trabajadores, residentes y familiares. Para todos fue el momento para reivindicar este servicio, alertando de que se debe velar por que las futuras generaciones puedan tener un servicio igual o incluso mejor.

También se celebró una misa en los jardines. | SERVICIO ESPECIAL

El director dio la enhorabuena a todos los implicados en que este proyecto siga adelante: «Que siga así y que esta residencia pueda ofrecer el mejor servicio». También intervino Pilar Lahuerta, antigua trabajadora social, que explicó que el camino hasta llegar a este punto ha sido muy duro, pero a la vez satisfactorio. Al mismo tiempo también lanzó una pregunta: «Los mayores del mañana somos nosotros, ¿cómo queremos cuidar a nuestros mayores cuando nos toque entrar a una residencia?», interpelando directamente a los familiares, trabajadores y responsables de estos servicios.

Los residentes también tuvieron voz propia, con Baldomero como portavoz, que lleva dos años en el centro y quiso gratificar a los trabajadores que hacen de estos centros una gran experiencia. Y finalmente también los familiares quisieron mostrar su recuerdo «a los residentes fallecidos durante estos años que han transformado estos muros en un hogar».

Un equipamiento público y moderno

La de La Almunia es actualmente una de las residencias en zona rural, de titularidad pública, más grandes de la zona. Ahora ofrece un total de 114 plazas, un servicio de estancias diurnas con capacidad para 12 personas, y un servicio de comedor social.

Todo ello bajo el paraguas de una estrategia de gestión que se preocupa por el bien común de todos los usuarios, tratando de atender a cada uno respetando sus diferencias y circunstancias concretas, con atención individual realizada por grandes profesionales. La residencia es de titularidad municipal, aunque está regida por un consorcio entre la parroquia de La Asunción de La Almunia y el ayuntamiento.