UNA SEMANA DE ACTOS PARA CONMEMORAR LA EFEMÉRIDE
Bodas de plata de la Residencia de Mayores Santa María de Cabañas de La Almunia
La Crónica
El Ayuntamiento de La Almunia ha celebrado los 25 años de la puesta en marcha de la Residencia Municipal de Mayores Santa María de Cabañas. Para ello, los trabajadores del servicio organizaron una semana de actividades lúdicas para todos los residentes que finalizó con el evento oficial de conmemoración de este importante hito. En el acto estuvieron presentes el alcalde de La Almunia, Noé Latorre, junto a la corporación municipal, el actual director de las instalaciones, Alejandro García, trabajadores, residentes y familiares. Para todos fue el momento para reivindicar este servicio, alertando de que se debe velar por que las futuras generaciones puedan tener un servicio igual o incluso mejor.
El director dio la enhorabuena a todos los implicados en que este proyecto siga adelante: «Que siga así y que esta residencia pueda ofrecer el mejor servicio». También intervino Pilar Lahuerta, antigua trabajadora social, que explicó que el camino hasta llegar a este punto ha sido muy duro, pero a la vez satisfactorio. Al mismo tiempo también lanzó una pregunta: «Los mayores del mañana somos nosotros, ¿cómo queremos cuidar a nuestros mayores cuando nos toque entrar a una residencia?», interpelando directamente a los familiares, trabajadores y responsables de estos servicios.
Los residentes también tuvieron voz propia, con Baldomero como portavoz, que lleva dos años en el centro y quiso gratificar a los trabajadores que hacen de estos centros una gran experiencia. Y finalmente también los familiares quisieron mostrar su recuerdo «a los residentes fallecidos durante estos años que han transformado estos muros en un hogar».
Un equipamiento público y moderno
La de La Almunia es actualmente una de las residencias en zona rural, de titularidad pública, más grandes de la zona. Ahora ofrece un total de 114 plazas, un servicio de estancias diurnas con capacidad para 12 personas, y un servicio de comedor social.
Todo ello bajo el paraguas de una estrategia de gestión que se preocupa por el bien común de todos los usuarios, tratando de atender a cada uno respetando sus diferencias y circunstancias concretas, con atención individual realizada por grandes profesionales. La residencia es de titularidad municipal, aunque está regida por un consorcio entre la parroquia de La Asunción de La Almunia y el ayuntamiento.
25 años al servicio de todos
Las instalaciones de la residencia de mayores abrieron por primera vez sus puertas al mediodía del 17 de julio del año 2000 dando la bienvenida a los primeros residentes que darían vida a este espacio. Entonces existían 71 plazas, tanto para personas válidas como asistidas, y la plantilla estaba formada por 40 profesionales, entre ellos un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y 13 auxiliares de enfermería. La inversión realizada por las administraciones entonces fue de unos 600 millones de pesetas, que contaron con el apoyo del Instituto de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. En aquel acto institucional estuvieron presentes el exalcalde almuniense Victoriano Herráiz, el entonces presidente de la Diputación de Zaragoza, Javier Lambán, y el que en aquel momento fue consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del ejecutivo aragonés, Alberto Larraz.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset