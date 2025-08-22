La calle Tenerías se llena de verde gracias a la iniciativa de sus vecinos

Una iniciativa de los vecinos de la calle Tenerías de La Almunia ha llenado de pequeña vegetación y flores de vivos colores los nuevos alcorques de esta vía recién reformada. El área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de La Almunia ha seguido estos trabajos, que no fueron notificados, y quiere agradecer la labor voluntaria y desinteresada. Estas labores están muy bien vistas por el consistorio, que se pondrá en contacto con sus promotores y les ofrecerá toda la ayuda y el apoyo posible para que si así lo desean continúen.

La concejala responsable, Delia Oltean, agradece esta iniciativa y desea que se tome como ejemplo de buenas prácticas que pueden extenderse a otras zonas de la localidad: «Es una gran noticia saber que hay vecinos que además de respetar las calles y el mobiliario urbano se preocupan por ayudar en las labores de mantener un pueblo con vegetación en todos los rincones, logrando entre todos una localidad más verde todavía», explica. En especial quiere agradecer la iniciativa de Javier, vecino de Tenerías, que ha sido el promotor de estas acciones y que ha dedicado recursos propios y tiempo en plantar y cuidar decenas de flores y plantas. «Estoy muy agradecida por estos trabajos desinteresados. Para mí es un buen ejemplo que puede extrapolarse a otros barrios y calles, pudiendo complementar las labores que ya realiza el ayuntamiento en cuanto al cuidado de los parques y jardines. Actitudes como estas dan buena fe de la gran calidad humana de nuestros vecinos y el compromiso con su territorio», comenta Oltean.

El ayuntamiento hablará próximamente con Javier para mantener estas plantaciones y se muestra dispuesto a apoyar iniciativas de este tipo. Para Delia, «el área de Parques y Jardines está abierta a estas propuestas, así como otras que también puedan fortalecer la presencia de vegetación en las calles de nuestra localidad. Entre todos podemos lograr que La Almunia sea un ejemplo en el cuidado de zonas verdes, con árboles vivos, flores vibrantes y vegetación en cualquier espacio, definitivamente llenando de vida la vía pública».