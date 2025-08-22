Catas con sabor a vino, horno de leña y patrimonio

Las catas maridadas del maestro panadero Luis Ángel López ha vuelto durante la época estival, y este año lo han hecho dedicadas al patrimonio artístico, histórico e inmaterial de nuestros pueblos.

El 1 de agosto al anochecer, se pudo disfrutar en la plaza de España de la experiencia turística de una noche de vino, historia, patrimonio, alimentación y enoturismo. Un total de 101 personas pudieron degustar los vinos de la DOP Cariñena maridándolos con productos locales y los productos elaborados en el que ha sido galardonado como el mejor horno de leña de Aragón por la encuesta que Enjoy Zaragoza realizó hace unas semanas.

Vino, historia, jotas, versos y poesías dedicadas al vino y a la tierra. Una velada muy bonita con el marco de la plaza de España y su antiguo ayuntamiento renacentista. Una noche llena de sorpresas y regalos para los que tuvieron la suerte de su lado.