Clinic magistral con Jorge y Fran Tabuenca

El Club Deportivo Almonacid, en colaboración con el ayuntamiento, organizó los pasados 13 de julio y 9 de agosto un clínic de fútbol sala dirigido a niños y niñas de entre 5 y 15 años.

La cita contó con la presencia de dos invitados de lujo: los hermanos Jorge y Fran Tabuenca, destacados jugadores de Segunda División del Colo Colo Zaragoza, que compartieron su experiencia y conocimientos con los más jóvenes.

Durante las jornadas, celebradas en el pabellón polideportivo, decenas de niños disfrutaron de entrenamientos prácticos, consejos técnicos y dinámicas de equipo. A lo largo de estos días los participantes aprendieron fundamentos de control, pase, tiro y estrategia, además de valores como el compañerismo y el esfuerzo.

El concejal de Deportes, Gerardo Ramírez, subrayó «la importancia de acercar referentes deportivos a la juventud», y agradeció al club y a los jugadores su implicación en el desarrollo del deporte base.

La actividad concluyó con una exhibición final y fotos de recuerdo, y dejó claro que en Almonacid de la Sierra el fútbol sala late con fuerza.