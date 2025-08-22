FÚTBOL SALA PARA NIÑOS
Clinic magistral con Jorge y Fran Tabuenca
LA CRÓNICA
El Club Deportivo Almonacid, en colaboración con el ayuntamiento, organizó los pasados 13 de julio y 9 de agosto un clínic de fútbol sala dirigido a niños y niñas de entre 5 y 15 años.
La cita contó con la presencia de dos invitados de lujo: los hermanos Jorge y Fran Tabuenca, destacados jugadores de Segunda División del Colo Colo Zaragoza, que compartieron su experiencia y conocimientos con los más jóvenes.
Durante las jornadas, celebradas en el pabellón polideportivo, decenas de niños disfrutaron de entrenamientos prácticos, consejos técnicos y dinámicas de equipo. A lo largo de estos días los participantes aprendieron fundamentos de control, pase, tiro y estrategia, además de valores como el compañerismo y el esfuerzo.
El concejal de Deportes, Gerardo Ramírez, subrayó «la importancia de acercar referentes deportivos a la juventud», y agradeció al club y a los jugadores su implicación en el desarrollo del deporte base.
La actividad concluyó con una exhibición final y fotos de recuerdo, y dejó claro que en Almonacid de la Sierra el fútbol sala late con fuerza.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset