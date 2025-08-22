PROTECCIÓN CIVIL
La comarca agradece la labor de los voluntarios
LA CRÓNICA
El presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán Sanz, expresó en nombre de la institución un agradecimiento a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca por su dedicación en todos los actos a los que son requeridos, y en emergencias como inundaciones, desbordamiento de ríos, eventos multitudinarios y por su gran labor el día del «apagón» nacional, el pasado 28 de abril, donde su participación fue fundamental en muchas de las emergencias que se produjeron.
Además, en especial, quisieron resaltar la labor humanitaria durante su presencia en la emergencia de dana en Valencia a Eva María Aznar Pascual, Orlando Casao Navarro, Pilar Embid Moreno y José Alfredo Polo García. La Dirección General de Protección Civil de Aragón les concedió un distintivo honorífico a petición de la Comarca de Valdejalón.
