Compras y solidaridad bajo las estrellas

Los comercios y servicios de La Almunia de Doña Godina salieron un año más a la calle para celebrar la 10ª Noche de Compras. La tradicional cita de Aicela contó con la participación de una treintena de establecimientos, jugosos descuentos para todos desde la tarde y hasta la madrugada, y hasta 700 euros en premios.

Más de treinta establecimientos locales participaron en la iniciativa.

La Plaza de Los Cineastas acogió una fiesta para todos los públicos, y como novedad este año se proporcionó un servicio de cuidado de niños en el patio del Colegio Florián Rey. Vecinos y visitantes pudieron disfrutar de ofertas en electrónica, alimentación, ropa, o muebles por tiempo limitado en los establecimientos participantes.

Aunque los grandes beneficiados fueron los que compraron y consumieron vestidos de blanco, ya que entraban en el sorteo de vales de compra que se repartieron los siguientes días. En total han sumado más de 700 euros en premios que ya se han repartido. Los ganadores tendrán hasta antes de las fiestas para poder gastarlo.

Desde la asociación se muestran contentos con los resultados: «es cierto que se nota la intensa agenda social y festiva de la zona, pero aun así ha habido clientes y se han hecho ventas», señalan desde el grupo motor de Aicela, quien coordina el evento junto al Ayuntamiento de La Almunia.

«La carpa que más éxito tuvo fue la de la Asociación Española Contra el Cáncer, que recaudaron más de 500 euros mediante donativos y venta de libros que servirán para la investigación de esta enfermedad. Estamos muy satisfechos de haber podido ayudar en ese sentido y muy agradecidos con la gente y sobre todo las compañeras que estuvieron en la carpa atendiendo tan bien a la gente un año más».

También Protección Civil estuvo presente en el evento, que aunque no fuese necesaria una actuación por su parte, presentaron su proyecto y animaron a la gente a apuntarse como voluntario.

La jornada también contó con los bares y restaurantes locales que, como es habitual año tras año, llenaron sus terrazas para ofrecer cenas a la fresca. Además, como novedad, el ayuntamiento implantó un exitoso servicio para el cuidado de los más jóvenes hasta la previa de la fiesta.

Los más pequeños jugaron con amigos, tuvieron talleres de pintacaras y se mantuvieron en un entorno seguro y con supervisión de monitores dentro del patio del colegio Florián Rey.