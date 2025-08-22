‘Villa de calatorao’

Ya se conocen las bases del III Certamen de Jota Aragonesa

Las bases del II Certamen de Jota Aragonesa cantada y bailada Villa de Calatorao ya está publicadas en la página web https://www.calatorao.es/certamen-de-jota-cantada-y-bailada-villa-de-calatorao/ Las inscripciones se pueden realizar a partir del 1 de septiembre.

