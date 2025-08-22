El consistorio de La Muela realiza mejoras en el IES Cierzo

El Ayuntamiento de La Muela, tras haber conseguido la autorización del Gobierno de Aragón para poder ejercer la competencia impropia, está realizando este verano la reparación de cubiertas y de la sala de calderas del IES Cierzo, así como una nueva instalación de l sistema de protección contra incendios.

También se ha reparado la cubierta del Arco de Lucinda.

Además, se están instalando las aulas prefabricadas para poder impartir 2º de Bachillerato a partir de este próximo curso 2025-2026, y que la primera generación de muelanos puedan acceder directamente desde el pueblo a las Pruebas de Acceso de la Universidad (PAU), en junio de 2026.

La biblioteca ha sido otro espacio donde se ha actuado.

Durante este verano, el Ayuntamiento de La Muela también está reparando las cubiertas de otros edificios municipales como el colegio, la escuela infantil, el Arco de Lucinda, la biblioteca y el ayuntamiento.

La concejala de Educación, Miriam Ruiz, ha destacado el importante esfuerzo que se está realizando este año para mejorar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones educativas y otros edificios públicos del municipio. La concejala ha subrayado el papel fundamental de la brigada municipal, que ha realizado labores de mantenimiento y pequeñas reparaciones tanto en el colegio como en la escuela infantil.

Asimismo, ha señalado la colaboración con empresas externas para acometer otras mejoras, como la renovación de juguetes en la escuela infantil, la instalación de césped y la pintura de varias zonas del colegio.

«Con estas actuaciones reafirmamos nuestro compromiso con la mejora continua de los espacios educativos de La Muela, garantizando la seguridad, el confort y el bienestar de toda la comunidad escolar. Nuestro objetivo es que alumnos y docentes cuenten con instalaciones modernas, seguras y funcionales que favorezcan el aprendizaje y el trabajo diario», comenta Miriam Ruiz.