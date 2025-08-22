Coronación, peñas y encierros marcan las fiestas patronales

Ricla celebró en julio sus fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, una semana de celebraciones, actividades para todos los públicos y reencuentros con las familias y amigos.

La coronación de reinas del día 12 dio el pistoletazo de salida a estos días tan especiales despidiendo a las reinas del año 2024 y dando la bienvenida a las reinas que van a representar a la localidad hasta el año que viene.

El 21 de julio, con la concentración de peñas y el chupinazo, dieron comienzo siete días de jolgorio donde desde los más pequeños a los más mayores tuvieron sus espacios de diversión.

La afluencia de gente a los actos programados ha sido muy alta, sobre todo en las comidas y cenas populares. La cena de peñistas con su bingo musical, la tradicional Beerfest con sus codillos y salchichas, la comida del día de la mujer y la comida del día del jubilado juntaron a mucha parte de riclanos y riclanas acompañados de amigos y vecinos de otras localidades.

No faltaron las discomóviles, los mariachis y las orquestas para los más bailarines. También tuvieron su espacio los más pequeños con los tradicionales cabezudos, carretones, actividades interactivas con simuladores de coches y espectáculos de payasos. Además, este año para paliar el calor, los chavales tuvieron ocasión de refrescarse con una fiesta acuática en las piscinas municipales.

Y como no podía ser de otra manera en Ricla, los festejos populares ocuparon buena parte de la programación. A los tradicionales encierros por las calles de la localidad, los rondas y las becerras, se unieron unos festejos de nivel en la plaza de toros destacando el Gran Prix de Ruedo Bravo, el concurso de recortadores con toros, el concurso de emboladores y el concurso de recortadores con anillas.

El deporte también tuvo su hueco con la carrera del pollo en la calle de la Cruz. Y mención aparte merece el desfile de carrozas donde las peñas lucieron unas carrozas y pasacalles espectaculares animando a todos los presentes con sus coreografías y disfraces.

Los fuegos artificiales dieron por finalizadas unas fiestas dando comienzo a la cuenta atrás para el inicio de las del año que viene.

Desde el Ayuntamiento de Ricla agradecen a todas las peñas y a las personas que con su colaboración han hecho posible celebrar estos días tan especiales, y también a la brigada municipal y trabajadores municipales por su labor incesante estos días.