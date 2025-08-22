La piscina municipal de Salillas de Jalón fue escenario de una actividad muy especial: el cuentacuentos “Por la diversidad y el respeto”. La cita estuvo organizada por la Asociación de Mujeres de Salillas de Jalón en colaboración con los Servicios Sociales de la Comarca de Valdejalón, y fue impartida por “Medicus Mundi”.

Niños y mayores se reunieron en un ambiente fresco y relajado para escuchar historias que transmitieron valores fundamentales como la tolerancia, la convivencia y el respeto hacia los demás. A través de los cuentos, se consiguió despertar la imaginación de los más pequeños y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la importancia de la diversidad en nuestra sociedad.

La actividad fue recibida con entusiasmo, convirtiéndose en un momento de disfrute compartido entre familias y vecinos, que además reforzó el compromiso del municipio con la educación en valores y la inclusión.