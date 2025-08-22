Curso para la industria alimentaria

El Ayuntamiento de La Almunia organiza un curso de actividades auxiliares de la industria alimentaria que se desarrollará del 6 de octubre al 3 de diciembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Palacio de San Juan.

La actividad es gratuita y ya están abiertas las inscripciones, que se pueden realizar escaneando el QR del cartel (página siguiente). Con plazas limitadas.