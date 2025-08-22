Curso para la industria alimentaria
El Ayuntamiento de La Almunia organiza un curso de actividades auxiliares de la industria alimentaria que se desarrollará del 6 de octubre al 3 de diciembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Palacio de San Juan.
La actividad es gratuita y ya están abiertas las inscripciones, que se pueden realizar escaneando el QR del cartel (página siguiente). Con plazas limitadas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset