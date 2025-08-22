INFRAESTRUCTURAS
La DPZ repara varios caminos en el monte de Bardallur
Las máquinas de Diputación Provincial de Zaragoza estuvieron en el mes de julio reparando varios caminos en Bardallur, concretamente los que estaban en peor estado en la zona de monte del término municipal. Principalmente se realizaron galachos que habían sido arrastrados en la última tormenta. El ayuntamiento solo tuvo que aportar el gasoil para la maquinaria. Se espera que próximamente vuelvan las máquinas para afianzar las tierra que están movidas.
