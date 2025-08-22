Épila se convertirá en el escenario de la primera ‘batalla de charangas’

Épila celebrará el sábado 8 de noviembre el I Concurso Nacional de Charangas, un evento que promete llenar las calles de ritmo y buen ambiente. Bajo el título de Batalla de Charangas, esta primera edición reunirá a diferentes agrupaciones musicales de todo el país, que competirán con sus mejores repertorios para conquistar al público y al jurado. Próximamente se dará a conocer más información detallada sobre la programación y horarios.

El concurso está organizado por la Comisión de Fiestas de Épila y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la Villa de Épila, que destacan el carácter festivo y cultural de esta cita llamada a convertirse en una tradición dentro del calendario de la localidad.

Con esta iniciativa, Épila busca situarse como un referente en el panorama nacional de charangas, ofreciendo un espectáculo único donde la música, la creatividad y el humor serán los grandes protagonistas de esta nueva propuesta .