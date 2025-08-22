Épila impulsa el comercio local con 9.300 euros

Épila se ha sumado al programa Volveremos para el fomento del pequeño comercio minorista y la dinamización comercial en el medio urbano y rural de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta iniciativa impulsa el consumo local y beneficia tanto a comercios como a vecinos y vecinas.

El programa comienza en Épila la última semana de agosto, coincidiendo con la vuelta al cole, el final de las vacaciones y la proximidad de las fiestas de septiembre, un momento ideal para incentivar las compras en el municipio.

Volveremos cuenta en Épila con aproximadamente 9.300 euros de aportación. El programa subvenciona al establecimiento los saldos admitidos como medio de pago a los clientes usuarios de la aplicación móvil Volveremos, generados con sus compras de bienes de consumo en establecimientos adheridos. Dicho saldo se genera con cada compra realizada en los establecimientos durante las fechas establecidas en cada campaña, siendo admitidos como medio de pago en las siguientes compras realizadas en la misma red de establecimientos adheridos hasta agotar el presupuesto asignado o hasta finalizar el periodo vigente indicado en esta convocatoria.

Desde el Ayuntamiento de Épila animan a todos los vecinos y vecinas a participar en esta campaña descargando la aplicación móvil y realizando las compras en los comercios adheridos.