Épila rehabilita la cubierta de Santa María la Mayor

El Ayuntamiento de Épila, en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y la Diócesis de Zaragoza, ha puesto en marcha un proyecto para la rehabilitación de la cubierta de la Iglesia de Santa María la Mayor, uno de los monumentos más emblemáticos del municipio.

La actuación, cuyo presupuesto asciende a 95.469 euros, será financiada de manera conjunta: un 20% por el consistorio epilense, un 60% por la DPZ y otro 20% por la diócesis, dentro del Plan de Restauración de Bienes Eclesiásticos que impulsa la institución provincial.

El informe técnico previo a la obra identificó diferentes patologías que afectan al edificio. Estas se agrupan en tres bloques: deterioros en la cubierta; grietas y daños en bóvedas, cúpula y pinturas murales de gran valor; y humedades en muros y posibles problemas en la cimentación debido al terreno yesífero.

De todas ellas, la intervención actual se centrará exclusivamente en la cubierta, al tratarse de la parte más expuesta a la climatología, como el viento o la lluvia, o el daño causado por las aves.

Compromiso con la conservación

La Iglesia de Santa María la Mayor forma parte del patrimonio histórico y cultural de Épila, y su recuperación es una prioridad para garantizar su conservación. «Este proyecto no solo busca reparar la cubierta, sino asegurar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de este bien cultural», subrayan fuentes municipales.