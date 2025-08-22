El esfuerzo deportivo se premiará el 12 de septiembre

La Almunia de Doña Godina celebra el viernes 12 de septiembre, a las 20.00 horas, en el pabellón multiusos, la Gala del Deporte, un evento para premiar y rendir homenaje a los deportistas, clubes y entidades que han destacado durante la pasada temporada.

El acto está organizado por el Ayuntamiento de La Almunia y se quiere consolidar como una cita imprescindible en el calendario del municipio. «Queremos que esta gala refleje el esfuerzo y la dedicación de todos los que forman parte del deporte en nuestro municipio», señalan fuentes municipales.

Pero la gala no será solo una ceremonia de premios. Será una auténtica fiesta del deporte, con espectáculos, música y momentos llenos de emoción que prometen hacer de esta noche una experiencia inolvidable para todos los asistentes. La Gala del Deporte de La Almunia es mucho más que un evento de reconocimientos: es un reflejo de la pasión y el talento que hacen del municipio un referente en el ámbito deportivo.

Todos los vecinos están invitados a participar y apoyar a los protagonistas de esta gran noche.