Una experiencia de vida compartida

Un grupo de alumnos del Colegio Salesiano, acompañados por varios padres y guiados por el jefe de estudios y profesor de Educación Física, completaron con éxito el Camino de Santiago desde A Fonsagrada el pasado 12 de julio. Fueron seis intensas jornadas en las que recorrieron más de 150 kilómetros hasta llegar a la Plaza del Obradoiro, cumpliendo así un reto físico y humano que ya forma parte de la vida del centro educativo.

La aventura comenzó en A Fonsagrada tras un traslado en autobús desde Lugo. La primera etapa, hasta O Cádavo, supuso un reto por su desnivel, pero también el primer ejemplo de esfuerzo colectivo, aderezado con momentos entrañables como la parada en una panadería artesanal o la hospitalidad de los vecinos.

En la segunda etapa, hasta Lugo, los peregrinos madrugaron para recorrer caminos salpicados de pequeñas iglesias, prados y encuentros con gente generosa que les ofreció agua y fruta. Ya en la tercera jornada, entre Lugo y Ferreira, completaron 29 kilómetros disfrutando de la compañía de animales, el queso recién comprado en una granja y las charlas con otros caminantes.

La cuarta etapa, de Ferreira a Boente, les regaló amaneceres, vistas impresionantes y la posibilidad de visitar Melide antes de continuar hasta el albergue, donde una pequeña piscina sirvió para aliviar el cansancio. En la quinta, de 32 kilómetros, la lluvia ligera y el paisaje de ríos y puentes marcaron un día de avances hacia la meta, que volvió a terminar con un chapuzón reparador.

Finalmente, el 12 de julio, el grupo emprendió la última etapa desde O Pedrouzo. Tras contemplar Santiago desde las alturas, entraron juntos en la ciudad y vivieron la emoción de llegar a la Catedral, conscientes de que cada ampolla, madrugón y cuesta había merecido la pena.

El jefe de estudios destacó que «más allá del ejercicio físico, el Camino es una experiencia de vida: enseña a trabajar en equipo, a cuidarnos unos a otros y a valorar la sencillez de las cosas. Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado y que han hecho de este Camino de Santiago una experiencia única y llena de buenos momentos. ¡Hasta el año que viene!».