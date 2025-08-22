Las Fiestas de Épila arrancarán con la Presentación de las Reinas

Épila cuenta los días para disfrutar de las esperadas fiestas de San Pedro Arbués y San Frontonio que se celebrarán del 16 al 21 de septiembre. Unas jornadas de celebración que tendrán su prólogo el sábado 13 de septiembre, a las 23:00 horas, en la Sala Multiusos, con la Presentación de Reinas. Será una noche especial en la que se despedirá a las reinas salientes, y se realizará la imposición de bandas y coronas a las niñas y jóvenes que este año representarán a la localidad como Reinas y símbolo de esta tradición.

Cinco reinas y seis reinas infantiles Reinas juveniles: Izarbe García Egea, Jennifer Hernández Pardos, Leyre Lorente Galindo, Sandra Martínez Embid y Pilar Remiro Gilaberte. Reinas infantiles: Leyre Huerta Lasheras, Laia Martínez Millán, Daniela Mompeón Sanz, Nora Navarro Gimeno, Anayet Pardos Egea y Lara Vicente Pueyo.

Este año hay cinco reinas juveniles. | SERVICIO ESPECIAL

Tras la ceremonia, todos los asistentes podrán disfrutar de una velada musical preparada con mucho cariño para compartir juntos una celebración llena de alegría.

Las seis reinas infantiles serán presentadas junto con las juveniles el 13 de septiembre.

Desde el Ayuntamiento de Épila quieren expresar «un sincero agradecimiento a las familias de nuestras Reinas por su apoyo y aceptación, que hacen posible mantener viva una costumbre que nos une y engrandece como comunidad».

Pregonero 2025

Otro de los momentos más emotivos de las celebraciones llegará, sin duda, con el inicio oficial de los festejos que viene marcado por la lectura del pregón. Vicente Sanz Gaya este año el encargado de dirigir unas palabras a sus vecinos desde el balcón consistorial. El Ayuntamiento de Épila designó al pregonero a propuesta del alcalde y de acuerdo con la concejal de Festejos.

En la resolución se señala que esta decisión responde «no solo a la voluntad institucional, sino a una necesidad sentida por todo el pueblo de Épila, como homenaje a una persona que ha dejado una huella profunda en varias generaciones de vecinos y vecinas».

También destaca que Vicente Sanz Gaya representa «la memoria viva de Épila». Su trayectoria en los medios de comunicación, su implicación en el comercio local, su constante participación en actos públicos como mantenedor, su disposición permanente a colaborar con las instituciones y su papel como referente en los momentos más importantes para la comunidad, «lo convierten en una figura imprescindible».

«Este reconocimiento no es simplemente un título; es la voz unánime de un pueblo agradecido. Épila es parte de él y él es parte de Épila», concluye la propuesta.