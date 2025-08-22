VICENTE SANZ GAYA SERÁ EL PREGONERO
Las Fiestas de Épila arrancarán con la Presentación de las Reinas
La Crónica
Épila cuenta los días para disfrutar de las esperadas fiestas de San Pedro Arbués y San Frontonio que se celebrarán del 16 al 21 de septiembre. Unas jornadas de celebración que tendrán su prólogo el sábado 13 de septiembre, a las 23:00 horas, en la Sala Multiusos, con la Presentación de Reinas. Será una noche especial en la que se despedirá a las reinas salientes, y se realizará la imposición de bandas y coronas a las niñas y jóvenes que este año representarán a la localidad como Reinas y símbolo de esta tradición.
Cinco reinas y seis reinas infantiles
Reinas juveniles: Izarbe García Egea, Jennifer Hernández Pardos, Leyre Lorente Galindo, Sandra Martínez Embid y Pilar Remiro Gilaberte.
Reinas infantiles: Leyre Huerta Lasheras, Laia Martínez Millán, Daniela Mompeón Sanz, Nora Navarro Gimeno, Anayet Pardos Egea y Lara Vicente Pueyo.
Tras la ceremonia, todos los asistentes podrán disfrutar de una velada musical preparada con mucho cariño para compartir juntos una celebración llena de alegría.
Desde el Ayuntamiento de Épila quieren expresar «un sincero agradecimiento a las familias de nuestras Reinas por su apoyo y aceptación, que hacen posible mantener viva una costumbre que nos une y engrandece como comunidad».
Pregonero 2025
Otro de los momentos más emotivos de las celebraciones llegará, sin duda, con el inicio oficial de los festejos que viene marcado por la lectura del pregón. Vicente Sanz Gaya este año el encargado de dirigir unas palabras a sus vecinos desde el balcón consistorial. El Ayuntamiento de Épila designó al pregonero a propuesta del alcalde y de acuerdo con la concejal de Festejos.
En la resolución se señala que esta decisión responde «no solo a la voluntad institucional, sino a una necesidad sentida por todo el pueblo de Épila, como homenaje a una persona que ha dejado una huella profunda en varias generaciones de vecinos y vecinas».
También destaca que Vicente Sanz Gaya representa «la memoria viva de Épila». Su trayectoria en los medios de comunicación, su implicación en el comercio local, su constante participación en actos públicos como mantenedor, su disposición permanente a colaborar con las instituciones y su papel como referente en los momentos más importantes para la comunidad, «lo convierten en una figura imprescindible».
«Este reconocimiento no es simplemente un título; es la voz unánime de un pueblo agradecido. Épila es parte de él y él es parte de Épila», concluye la propuesta.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset