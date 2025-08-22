CONCIERTO EN LA BIBLIOTECA DE MORATA
El grupo de percusión brilla a ritmo de cajón y batería
LA CRÓNICA
La Biblioteca de Morata de Jalón se llenó por completo la tarde del 14 de julio para disfrutar de la música de la mano del Grupo de Percusión de Morata de Jalón, formado íntegramente por vecinos del pueblo.
El concierto, organizado por GraneroDrums, fue todo un éxito desde el primer momento, arrancando con las audiciones de batería, en las que los más jóvenes demostraron un gran nivel y sorprendieron al público con su ritmo y seguridad en el escenario.
Para continuar y poner el broche final, los cinco componentes de la formación de cajones ofrecieron un espectáculo vibrante, en el que compases y sonoridades se entrelazaron creando un ambiente festivo y cercano. Su coordinación y energía hicieron que el público no pudiera dejar de seguir el ritmo con palmas y sonrisas, culminando la actuación con una ovación que confirmó el éxito de la cita.
Una tarde inolvidable para disfrutar del talento local, en la que quedó claro que la música es también una de las mejores formas de unir a la comunidad y hacer vibrar a Morata al compás de sus artistas.
