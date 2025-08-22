Isabel Gamón es la nueva protagonista del Canal Cultura

La artista Isabel Gamón es la protagonista del programa 6 del Canal Cultura de Calatorao. Ella se describe como una artista de corte figurativo, pero es mucho más, tal y como lo demuestra su curriculum, donde incluso una academia de Florencia la ha visto formarse y crecer, algo que hace constantemente enfrentándose a nuevos retos, como el que aceptó hace algunos meses al ser la profesora de la escuela municipal de dibujo y pintura. Además, se podrá disfrutar de su exposición El acto del retrato durante las fiestas patronales en honor a San Bartolomé 2025 teniendo el privilegio de escucharla en la inauguración del miércoles 20 en la Casa de Cultura como acto preliminar.

Este programa se puede escuchar escaneando el código QR del cartel adjunto, y junto al resto de programas en la página web: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura/ y en las redes sociales @ayuntamientocalatorao y app. También en están disponibles en la aplicación Spotify.