Isabel Ibarzo analizará el insomnio el 27 de agosto

El próximo 27 de agosto, a las 19.00 horas, el Aula de Educación de Adultos de Épila celebrará una jornada de puertas abiertas con una clase gratuita de inteligencia emocional dedicada al insomnio en el Espacio Tangram (antiguo Hogar del Jubilado) y estará impartida por Isabel Ibarzo.

El insomnio es uno de los problemas más comunes que afectan a la salud y bienestar de las personas. A través de esta clase, se pretende ofrecer herramientas prácticas desde la inteligencia emocional para comprender mejor sus causas y aprender a gestionarlo de una manera más saludable.

El Ayuntamiento de Épila invita a toda la ciudadanía a participar en esta actividad, que busca fomentar el bienestar emocional y la calidad de vida de los vecinos.