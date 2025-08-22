Isabel Marco atrapa con su talento

Isabel Marco, cantautora, defensora del mundo rural, reivindicativa y considerada la artista con mayor proyección de Aragón, llenó de música y emoción la plaza de España de Morata de Jalón en el concierto gratuito que ofreció la noche del 26 de julio. Su trayectoria está avalada por numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio a la Mejor Canción en los Premios de la Música Aragonesa 2021.

Con su inconfundible voz y su maestría a la guitarra acústica y eléctrica, Isabel cautivó al público desde el primer acorde, ofreciendo un repertorio que combinó energía, emoción y cercanía. Sobre el escenario, la acompañaron Josete Meléndez (teclados y coros), Marcos García (guitarra eléctrica y coros), Martín Gros (bajo y coros), y Jorge Meléndez (batería), formando un equipo musical de gran calidad que hizo vibrar la plaza en cada canción.

Y, aunque no se suben al escenario, también se hizo sentir el trabajo de todas las personas que, entre bambalinas, hicieron posible que la velada fuera un éxito. Fue un auténtico placer recibir en Morata a una artista de la talla de Isabel Marco, que dejó huella con su talento y su compromiso. Una noche para recordar, en la que la música volvió a ser punto de encuentro, llenando la Plaza de España de aplausos, sonrisas y emoción compartida.