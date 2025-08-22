Jornada de sensibilización de la diversidad en Alpartir

Las piscinas de Alpartir acogieron el domingo 27 de julio una jornada muy especial con la visita de RurAlma y su Espacio Arcoiris.

Se trata de un proyecto creado para celebrar, sensibilizar y concienciar a la población sobre la diversidad y los derechos de las personas LGTBI.

La actividad ofreció propuestas para personas de todas las edades en un ambiente festivo e inclusivo. De esta forma, los participantes pudieron disfrutar de una zona de juegos adaptados, música temática, photocall, tatuajes temporales, un taller de chapas y muchas más sorpresas.

El color, la alegría y la participación marcaron la jornada, que convirtió las piscinas de Alpartir en un espacio de encuentro y convivencia en torno a los valores del respeto y la diversidad.