VISITA DE RURALMA Y SU ESPACIO ARCOÍRIS
Jornada de sensibilización de la diversidad en Alpartir
LA CRÓNICA
Las piscinas de Alpartir acogieron el domingo 27 de julio una jornada muy especial con la visita de RurAlma y su Espacio Arcoiris.
Se trata de un proyecto creado para celebrar, sensibilizar y concienciar a la población sobre la diversidad y los derechos de las personas LGTBI.
La actividad ofreció propuestas para personas de todas las edades en un ambiente festivo e inclusivo. De esta forma, los participantes pudieron disfrutar de una zona de juegos adaptados, música temática, photocall, tatuajes temporales, un taller de chapas y muchas más sorpresas.
El color, la alegría y la participación marcaron la jornada, que convirtió las piscinas de Alpartir en un espacio de encuentro y convivencia en torno a los valores del respeto y la diversidad.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset