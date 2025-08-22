Jóvenes promesas del frontenis

El torneo junior de frontenis de Calatorao se celebró la tarde-noche del viernes 1 de agosto. Los ganadores de la categoría de 6 a 10 años fueron Unai Gómez y Diego Cristóbal, quedando subcampeones Sergio Lausín y Martín Maestro. En la categoría de 11 a 15 años los vencedores fueron Lorien Marín y Hugo Tabernas, y subcampeones Jorge Cristóbal y Alejandro Drignei. Desde el ayuntamiento dan las gracias a los participantes y a Jorge Laborda por su colaboración.