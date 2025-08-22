FIESTAS DEL 8 AL 10 DE AGOSTO
La juventud toma las calles de Salillas de Jalón con alegría
LA CRÓNICA
Salillas de Jalón vivió el fin de semana del 8 al 10 de agosto unas fiestas de la juventud llenas de emoción y alegría. Durante tres días, el municipio se volcó en un completo programa de actos que reunió a vecinos, familiares y amigos en un ambiente festivo y de hermandad.
La cita arrancó el viernes con uno de los momentos más entrañables: la imposición del pañuelico a los nacidos en el año 2024. Con gran emoción, las familias participaron en este acto simbólico que da la bienvenida a los más pequeños a las fiestas del pueblo, convirtiéndose en un recuerdo especial para todos ellos.
El sábado por la tarde la diversión llegó de la mano de la fiesta de la espuma, llena de música y alegría, convirtiéndose en uno de los momentos más animados para los más jóvenes, y también para los adultos que no dudaron en unirse al ambiente festivo.
Por la noche llegó otro de los actos más esperados: la presentación de las reinas de las fiestas, Gloria Sánchez y Julia Sevilla, en la que la juventud de Salillas de Jalón tomó el protagonismo. Entre aplausos y emoción, las nuevas representantes recibirán la banda en las próximas fiestas patronales, que las acompañará durante todo el año como símbolo de tradición y continuidad de nuestras costumbres.
El programa también reservó para el domingo un espacio refrescante con la fiesta acuática en la piscina municipal, que reunió a niños, jóvenes y familias enteras en una tarde de juegos y chapuzones que hicieron las delicias de todos los asistentes.
El ambiente festivo continuó durante todo el fin de semana con diferentes actividades que contribuyeron a fortalecer los lazos entre vecinos y a disfrutar de la convivencia que caracteriza a este municipio. Un fin de semana con sabor a fiestas que no dejó indiferente a ningún vecino.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset