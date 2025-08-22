La juventud toma las calles de Salillas de Jalón con alegría

Salillas de Jalón vivió el fin de semana del 8 al 10 de agosto unas fiestas de la juventud llenas de emoción y alegría. Durante tres días, el municipio se volcó en un completo programa de actos que reunió a vecinos, familiares y amigos en un ambiente festivo y de hermandad.

La juventud fue la protagonista. | S.E. / Servicio especial

La cita arrancó el viernes con uno de los momentos más entrañables: la imposición del pañuelico a los nacidos en el año 2024. Con gran emoción, las familias participaron en este acto simbólico que da la bienvenida a los más pequeños a las fiestas del pueblo, convirtiéndose en un recuerdo especial para todos ellos.

La fiesta de la espuma fue uno de los momentos más esperados. | S.E.

El sábado por la tarde la diversión llegó de la mano de la fiesta de la espuma, llena de música y alegría, convirtiéndose en uno de los momentos más animados para los más jóvenes, y también para los adultos que no dudaron en unirse al ambiente festivo.

Las actividades duraron todo el fin de semana y sirvieron como lazo de unión entre vecinos. | SERVICIO ESPECIAL

Por la noche llegó otro de los actos más esperados: la presentación de las reinas de las fiestas, Gloria Sánchez y Julia Sevilla, en la que la juventud de Salillas de Jalón tomó el protagonismo. Entre aplausos y emoción, las nuevas representantes recibirán la banda en las próximas fiestas patronales, que las acompañará durante todo el año como símbolo de tradición y continuidad de nuestras costumbres.

El programa también reservó para el domingo un espacio refrescante con la fiesta acuática en la piscina municipal, que reunió a niños, jóvenes y familias enteras en una tarde de juegos y chapuzones que hicieron las delicias de todos los asistentes.

El ambiente festivo continuó durante todo el fin de semana con diferentes actividades que contribuyeron a fortalecer los lazos entre vecinos y a disfrutar de la convivencia que caracteriza a este municipio. Un fin de semana con sabor a fiestas que no dejó indiferente a ningún vecino.