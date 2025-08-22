NATACIÓN

Leal y Arregui nadan en torneos nacionales

Los nadadores Noa Leal y Carlos Arregui

Los nadadores Noa Leal y Carlos Arregui / Servicio especial

La Crónica

La Almunia

Los nadadores de La Almunia Noa Leal y Carlos Arregui han participado este verano en los campeonatos de España de natación.

Noa Leal estuvo en el campeonato infantil, celebrado en Ciudad Real, realizando una competición impecable ya que entró en las finales de las cuatro pruebas en las que participó. En 200 espalda fue 6ª de España, en 100 libres, seguramente la más difícil por ser de las más «populares», fue 7ª de España, en 100 espalda fue 4ª de España, y en 50 espalda fue subcampeona de España y medalla de plata.

Carlos Arregui estuvo en el campeonato junior, celebrado en Castellón, participando en la prueba de 50 mariposa con una actuación fabulosa mejorando su mejor marca personal con 26,96 aunque no le permitió entrar en la final.

