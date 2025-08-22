NATACIÓN
Leal y Arregui nadan en torneos nacionales
La Crónica
Los nadadores de La Almunia Noa Leal y Carlos Arregui han participado este verano en los campeonatos de España de natación.
Noa Leal estuvo en el campeonato infantil, celebrado en Ciudad Real, realizando una competición impecable ya que entró en las finales de las cuatro pruebas en las que participó. En 200 espalda fue 6ª de España, en 100 libres, seguramente la más difícil por ser de las más «populares», fue 7ª de España, en 100 espalda fue 4ª de España, y en 50 espalda fue subcampeona de España y medalla de plata.
Carlos Arregui estuvo en el campeonato junior, celebrado en Castellón, participando en la prueba de 50 mariposa con una actuación fabulosa mejorando su mejor marca personal con 26,96 aunque no le permitió entrar en la final.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset