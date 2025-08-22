El Espacio Joven de La Muela ya ha abierto sus puertas

El Ayuntamiento de La Muela realizó la apertura del Espacio Joven de la localidad el pasado 19 de agosto. El centro está ubicado en la Plaza Don Vicente Tena 1, y cuenta con simuladores de carreras, realidad virtual, just dance, karaoke, monitores gaming, tenis de mesa, futbolín, juegos de mesa, talleres, escape room, y mucho más.

Las instalaciones son totalmente nuevas. | SERVICIO ESPECIAL

La concejal de Juventud, Elena García, señala que la apertura de este espacio «es muy importante para los jóvenes de nuestro pueblo ya que van a poder disfrutar de un ocio alternativo y un montón de actividades. La concesión tiene una duración de 2 años y va a estar abierto todos los fines de semana y las festividades».

La edad mínima para ser socio o socia son los nacidos entre 2006 y 2013 (de 12 a 19 años) que tendrán derecho a obtener el carnet, así como la entrada y el uso correcto del espacio joven. También podrán tener carnet peque los nacidos entre 2014 y 2016 (9 a 11 años) para participar en actividades especiales que estarán programadas para esas edades y se informará con antelación suficiente.