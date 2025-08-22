OCIO JUVENIL
El Espacio Joven de La Muela ya ha abierto sus puertas
La Crónica
El Ayuntamiento de La Muela realizó la apertura del Espacio Joven de la localidad el pasado 19 de agosto. El centro está ubicado en la Plaza Don Vicente Tena 1, y cuenta con simuladores de carreras, realidad virtual, just dance, karaoke, monitores gaming, tenis de mesa, futbolín, juegos de mesa, talleres, escape room, y mucho más.
La concejal de Juventud, Elena García, señala que la apertura de este espacio «es muy importante para los jóvenes de nuestro pueblo ya que van a poder disfrutar de un ocio alternativo y un montón de actividades. La concesión tiene una duración de 2 años y va a estar abierto todos los fines de semana y las festividades».
La edad mínima para ser socio o socia son los nacidos entre 2006 y 2013 (de 12 a 19 años) que tendrán derecho a obtener el carnet, así como la entrada y el uso correcto del espacio joven. También podrán tener carnet peque los nacidos entre 2014 y 2016 (9 a 11 años) para participar en actividades especiales que estarán programadas para esas edades y se informará con antelación suficiente.
Días de apertura y horario de las instalaciones
EN AGOSTO:
- De lunes a jueves de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 21.00 horas
- Viernes y sábados de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 1.00 horas
- Domingos de 10.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00 horas.
A PARTIR DEL 6 DE SEPTIEMBRE:
- Viernes de 16.00 a 1.00 horas
- Sábados de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 1.00 horas
- Domingos de 10.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00 horas.
