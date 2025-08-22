Las mejoras en la recogida de basuras llegarán en octubre

El nuevo contrato de recogida de basuras de La Almunia avanza a buen paso y el ayuntamiento estima su puesta en marcha a comienzos de octubre. El servicio supone la sustitución de todos los contenedores, la incorporación del marrón para basura orgánica, una limpieza a fondo de todas las zonas, e incluso una reorganización en distintas calles y plazas para evitar molestias a los vecinos.

El área de Medio Ambiente del consistorio ha finalizado el proceso de adjudicación del nuevo contrato que se desarrollará durante los próximos ocho años con mejoras en la infraestructura y nuevos elementos. El ayuntamiento y la nueva adjudicataria tienen un plazo de tres meses a contar desde el 7 de agosto para poner en marcha el contrato, y seis meses para la implantación total del servicio. Ambas partes esperan poder adelantar los plazos y comenzar como tarde el 1 de octubre. Para este día el consistorio prevé la restitución de todos los contenedores.

Más contenedores y más resistentes

El nuevo contrato estará gestionado por Actúa Servicios y Medio Ambiente SL. La empresa sustituirá los contenedores por modelos más modernos y de mayor grosor, por lo que serán más resistentes a las condiciones de la calle y posible vandalismo. Además son más estéticos, de colores grises oscuros diferenciados por las tapas de colores. Como novedad, se instalará el contenedor marrón, en el que los almunienses podrán verter los residuos orgánicos, es decir, restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o posos de café o servilletas y papel de cocina usados. Este avance en el contrato acerca todavía más la esperada mejora en el servicio de basuras, que permitirá tener más recogidas a la semana y el uso de nuevos materiales para su extracción de las calles.

La reposición de contenedores conllevará una limpieza completa y a fondo de las zonas en las que actualmente están colocados. El ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial para la correcta desinfección y el tratamiento de suelos, así como para la limpieza de espacios de contenedores soterrados.

Además, durante la sustitución, se reorganizará la distribución de algunas islas de contenedores para evitar molestias a los vecinos, y se crearán otras nuevas para evitar la saturación de espacios e incrementar la comodidad de los vecinos.

La concejala Delia Oltean explica que es un gran paso para la mejora de los servicios: «Es una gran noticia, y todavía más si los plazos estimados anteriormente se reducen a tan solo un par de meses», señala. Tras ello, anima a los vecinos a cuidar el entorno y respetar los nuevos elementos urbanos, así como a depositar toda la basura dentro de los contenedores y papeleras. «Todos los vecinos debemos respetar y no dejar basura en la calle. No podemos dejar colchones o muebles grandes, para ello tenemos un servicio de punto limpio municipal. Mantener las calles y los entornos de La Almunia limpios es cosa de todos», sentencia Oltean.