FESTEJOS CON ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES
Morata honra a San Roque y a la Virgen con sus fiestas
LA CRÓNICA
Morata de Jalón celebró sus fiestas patronales en honor a San Roque y a la Virgen del 14 al 18 de agosto, con un completo programa que reunió a vecinos y visitantes en un ambiente festivo, participativo y muy concurrido.
El inicio oficial estuvo marcado por el pregón del grupo Las Brujicas que, además de abrir las fiestas, se encargaron de engalanar el pueblo con vistosos y originales adornos que llenaron de color las calles.
Las peñas fueron protagonistas indispensables, haciendo que las fiestas resultaran muy participativas, y llenando de alegría y colores cada jornada. La música también tuvo un papel destacado: la charanga del Pilar contribuyó con su animación a que el ambiente festivo se viviera intensamente en las calles y en los distintos actos programados.
Durante cinco días, el municipio vibró con actividades para todas las edades: juegos y espectáculos infantiles, competiciones deportivas, actos religiosos y tradicionales, así como una variada oferta musical. Los conciertos en la plaza congregaron a gran número de asistentes, mientras que los celebrados en el área del parking de caravanas, al aire libre y hasta la madrugada, se convirtieron en punto de encuentro para jóvenes y mayores.
La gran afluencia de público, la implicación vecinal y la buena organización marcaron unas fiestas que han reforzado los lazos de convivencia, consolidando a Morata de Jalón como uno de los referentes festivos de la comarca de Valdejalón.
