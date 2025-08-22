MANTENIMIENTO
La Muela refuerza la limpieza urbana con una hidrolimpiadora
redacción
La Muela cuenta desde este mes de agosto con una nueva máquina hidrolimpiadora destinada a reforzar la limpieza de las calles y espacios públicos.
Esta adquisición, realizada por un importe de 17.773,69 euros, responde al compromiso del ayuntamiento con el mantenimiento y embellecimiento del pueblo.
«Con esta herramienta podremos actuar con mayor eficacia en la eliminación de suciedad incrustada, manchas y residuos que requieren un tratamiento más específico, especialmente en zonas de mayor tránsito peatonal y en entornos donde la limpieza manual resulta insuficiente», señalan desde el consistorio de la localidad.
La hidrolimpiadora no solo mejorará la imagen urbana, sino que también contribuirá a preservar la salud y el bienestar de los vecinos, garantizando espacios más cuidados y agradables.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset