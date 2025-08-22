La Muela refuerza la limpieza urbana con una hidrolimpiadora

La Muela cuenta desde este mes de agosto con una nueva máquina hidrolimpiadora destinada a reforzar la limpieza de las calles y espacios públicos.

El ayuntamiento adquirió la hidrolimpiadora por cerca de 18.000 euros | SERVICIO ESPECIAL

Esta adquisición, realizada por un importe de 17.773,69 euros, responde al compromiso del ayuntamiento con el mantenimiento y embellecimiento del pueblo.

«Con esta herramienta podremos actuar con mayor eficacia en la eliminación de suciedad incrustada, manchas y residuos que requieren un tratamiento más específico, especialmente en zonas de mayor tránsito peatonal y en entornos donde la limpieza manual resulta insuficiente», señalan desde el consistorio de la localidad.

La hidrolimpiadora no solo mejorará la imagen urbana, sino que también contribuirá a preservar la salud y el bienestar de los vecinos, garantizando espacios más cuidados y agradables.