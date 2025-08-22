Los niños disfrutan del ‘Diververano’ y el campus

Un año más, niños y niñas de Plasencia de Jalón han pasado un mes de julio divertido y dinámico con el Diververano. Desde el ayuntamiento agradecen la confianza depositada por papás y mamás, y dan las gracias especialmente a las monitoras Elisa Gustrán, María González y Victoria Blázquez que hacen que esta actividad sea creativa, divertida y dinámica. Además, el ayuntamiento organizó en agosto un campus de deporte que también fue un éxito de participación entre los niños de varias edades. Desde el consistorio destacan el grupo de fútbol infantil de la localidad que en el mes de julio jugó un triangular del Jalón junto con Bardallur y Urrea: «Mucho ánimo y seguir así campeones». Unas actividades que fomentan la diversión y el arraigo al pueblo.