Nueva convocatoria de las becas universitarias

El Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Cultura, anunciará próximamente la convocatoria de una nueva edición de las becas universitarias destinadas al alumnado del IES Rodanas que ha cursado 2º de Bachillerato. Con esta iniciativa, el consistorio busca premiar la excelencia académica de los estudiantes y ofrecer un apoyo directo a las familias en el inicio de la etapa universitaria.

Estas becas, que se han consolidado como una de las medidas más valoradas en el ámbito educativo local, pretenden reconocer el esfuerzo del alumnado que finaliza el Bachillerato y facilitar su acceso a estudios superiores.

Desde el ayuntamiento han destacado que este programa reafirma el compromiso de la institución con la educación y con la igualdad de oportunidades, contribuyendo a que los jóvenes epilenses puedan continuar su formación académica sin que las dificultades económicas supongan un freno.

Con esta convocatoria, Épila mantiene viva su apuesta por la juventud y el talento, reafirmando que la educación es una inversión de futuro para toda la comunidad.