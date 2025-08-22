EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
Nueva estación meteorológica
LA CRÓNICA
CALATORAO
El Ayuntamiento de Calatorao informa que se ha puesto en funcionamiento una estación meteorológica en el Calvario para recoger datos de temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y precipitación, que se almacenan en una base de datos. El consistorio podrá facilitar estos datos previa solicitud por una causa justificada. Próximamente se podrá visualizar la información a través de la app.
