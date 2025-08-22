Nueva estación meteorológica

El Ayuntamiento de Calatorao informa que se ha puesto en funcionamiento una estación meteorológica en el Calvario para recoger datos de temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y precipitación, que se almacenan en una base de datos. El consistorio podrá facilitar estos datos previa solicitud por una causa justificada. Próximamente se podrá visualizar la información a través de la app.