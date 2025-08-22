REINÓ EL JUEGO LIMPIO A LO LARGO DE LA COMPETICIÓN
Las piscinas acogieron el torneo de ‘futbito’ infantil
LA CRÓNICA
Las piscinas de Morata de Jalón fueron escenario durante dos semanas del torneo de ‘futbito’ infantil, una cita que reunió a niños y niñas del pueblo en torno al deporte, el compañerismo y la diversión. Entre carreras, goles y aplausos, los pequeños demostraron que se puede competir y, al mismo tiempo, disfrutar de la amistad y el juego limpio.
El entorno de las piscinas aportó un ambiente veraniego y animado, en el que familiares y amigos acompañaron a los equipos y disfrutaron de una tarde diferente.
La tarde del viernes 1 de agosto se disputaron los últimos partidos del campeonato: el encuentro por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Esta última se vivió con gran emoción, manteniendo la tensión hasta el último segundo y ofreciendo un juego competitivo, pero siempre desde el respeto .
Al finalizar, se realizó la entrega de trofeos: los equipos que ocuparon el cuarto, tercer, segundo y primer puesto recibieron sus respectivas copas, mientras que todos los participantes se llevaron un obsequio como recuerdo.
En su segunda edición, el campeonato dejó grandes momentos, sonrisas y recuerdos para todos, consolidándose como una actividad que fomenta el deporte entre los más jóvenes y fortalece los lazos de amistad en el pueblo. Todo apunta a que el próximo verano volveremos a disfrutar de este torneo de futbito infantil en Morata.
