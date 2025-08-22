Las piscinas acogieron el torneo de ‘futbito’ infantil

Las piscinas de Morata de Jalón fueron escenario durante dos semanas del torneo de ‘futbito’ infantil, una cita que reunió a niños y niñas del pueblo en torno al deporte, el compañerismo y la diversión. Entre carreras, goles y aplausos, los pequeños demostraron que se puede competir y, al mismo tiempo, disfrutar de la amistad y el juego limpio.

El entorno de las piscinas aportó un ambiente veraniego y animado, en el que familiares y amigos acompañaron a los equipos y disfrutaron de una tarde diferente.

La tarde del viernes 1 de agosto se disputaron los últimos partidos del campeonato: el encuentro por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Esta última se vivió con gran emoción, manteniendo la tensión hasta el último segundo y ofreciendo un juego competitivo, pero siempre desde el respeto .

Al finalizar, se realizó la entrega de trofeos: los equipos que ocuparon el cuarto, tercer, segundo y primer puesto recibieron sus respectivas copas, mientras que todos los participantes se llevaron un obsequio como recuerdo.

En su segunda edición, el campeonato dejó grandes momentos, sonrisas y recuerdos para todos, consolidándose como una actividad que fomenta el deporte entre los más jóvenes y fortalece los lazos de amistad en el pueblo. Todo apunta a que el próximo verano volveremos a disfrutar de este torneo de futbito infantil en Morata.