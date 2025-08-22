Plasencia de Jalón estrena un sistema de videovigilancia

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón ha puesto en marcha un nuevo sistema de videovigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y la prevención de delitos y actos vandálicos en la localidad. Se han instalado 6 cámaras de videovigilancia y dispositivos de lectura de matrículas LPR en las entradas y salidas al municipio.

El sistema se ha instalado en varias zonas de la localidad. | SERVICIO ESPECIAL

El sistema cumple estrictamente con la normativa vigente en materia de protección de datos y privacidad. Los dispositivos están conectados con las dependencias de la Guardia Civil donde disponen de un sistema de grabación y procesamiento de la información. Las imágenes serán gestionadas estrictamente por la Guardia Civil con fines de seguridad y prevención.

Se trata de una herramienta más para mejorar la seguridad y protección de los vecinos y vecinas, así como para facilitar la labor a la Guardia Civil en situaciones como la localización de vehículos robados, el control de accesos o la investigación de hechos delictivos.

Desde el ayuntamiento plasenciano y la Guardia Civil se agradece la colaboración ciudadana y se recuerda que estas medidas se enmarcan en una estrategia global de seguridad y mejora de la calidad de vida del municipio.