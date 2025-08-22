FIESTA ACUÁTICA
Un refrescante día de pura diversión
LA CRÓNICA
Las piscinas municipales de Ricla acogieron el pasado 8 de agosto la tradicional fiesta acuática. Dos horas de pura diversión que sirvieron para paliar el sofocante calor de ese día.
No faltaron las carreras sobre la colchoneta de la piscina grande, ni los toboganes y escaleras del hinchable que junto a la araña ocupaban toda la extensión del agua, y permitían jugar a muchos niños a la vez.
También los más pequeños tuvieron su espacio en la piscina de chapoteo donde una pequeña araña hinchable provocó algún trago de agua pero que hizo que pasaran un rato de los más divertido.
Los monitores de la empresa Jalón Gestión Deportiva estuvieron animando y vigilando en todo momento a los participantes, y junto con la música que no paró de sonar durante toda la actividad permitió unos momentos de muchas risas y de diversión.
