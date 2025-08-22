Rueda de Jalón celebra el Día Internacional del Ajedrez como previa a las fiestas de Santa Ana

cultura

Rueda de Jalón sigue fomentando el ajedrez, y el domingo 20 de julio, Día Internacional del Ajedrez, y como previo a las fiestas de Santa Ana, se jugó un interesante torneo con dos modalidades: adultos e infantil, que atrajo a muchos aficionados. Los ganadores de las dos modalidades fueron José Javier Lobez y Alejandro Casanova.

La jornada culminó con un apetitoso vermú de convivencia en La Herrería en el que se degustó el jamón ofrecido por el Ayuntamiento de Rueda

