Rueda de Jalón sigue fomentando el ajedrez, y el domingo 20 de julio, Día Internacional del Ajedrez, y como previo a las fiestas de Santa Ana, se jugó un interesante torneo con dos modalidades: adultos e infantil, que atrajo a muchos aficionados. Los ganadores de las dos modalidades fueron José Javier Lobez y Alejandro Casanova.

Rueda de Jalón celebra el Día Internacional del Ajedrez como previa a las fiestas de Santa Ana

La jornada culminó con un apetitoso vermú de convivencia en La Herrería en el que se degustó el jamón ofrecido por el Ayuntamiento de Rueda