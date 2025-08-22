cultura
Rueda de Jalón celebra el Día Internacional del Ajedrez como previa a las fiestas de Santa Ana
Rueda de Jalón sigue fomentando el ajedrez, y el domingo 20 de julio, Día Internacional del Ajedrez, y como previo a las fiestas de Santa Ana, se jugó un interesante torneo con dos modalidades: adultos e infantil, que atrajo a muchos aficionados. Los ganadores de las dos modalidades fueron José Javier Lobez y Alejandro Casanova.
La jornada culminó con un apetitoso vermú de convivencia en La Herrería en el que se degustó el jamón ofrecido por el Ayuntamiento de Rueda
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset